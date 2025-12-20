Trading-Blog Roland Jegen

Aktienanalysen der Woche: Nike, Micron Technology & Lululemon





In dieser Woche stehen drei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen spannende Aktien im Fokus unserer Analysen: eine ikonische Konsummarke im Umbruch, ein Halbleiterhersteller im KI-Boom und ein Premium-Lifestyle-Unternehmen auf der Suche nach neuer Dynamik. Nike, Micron Technology und Lululemon liefern mit ihren jüngsten Quartalszahlen wichtige Signale dafür, wie gut sie mit strukturellen Veränderungen, zyklischen Schwankungen und strategischen Weichenstellungen umgehen. Während bei Nike die Frage nach einem möglichen Turnaround im Raum steht, begeistert Micron mit Rekordzahlen – und Lululemon überrascht den Markt trotz spürbarer Herausforderungen.





Gemeinsam ist allen drei Aktien, dass sie an entscheidenden Wendepunkten stehen: zwischen Chancen auf neue Wachstumsschübe und Risiken, die Anleger nicht unterschätzen sollten. In unseren aktuellen Analysen ordnen wir die Zahlen ein, beleuchten Marktreaktionen, strategische Perspektiven und bewerten die jeweiligen Chancen-Risiko-Profile. Ergänzt wird das Ganze durch einen Blick auf die Charttechnik mit dem Freestoxx-Tool, um abzuleiten, ob sich aus fundamentaler und technischer Sicht eher Kauf-, Halte- oder Verkaufschancen ergeben.





Nike (NKE):





Nike Aktienanalyse









Micron Technology (MU):





Micron Technology Aktienanalyse









Lululemon (LULU):





Lululemon Aktienanalyse

















