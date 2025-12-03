DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +2,3%Nas23.454 +0,2%Bitcoin80.083 +1,9%Euro1,1671 +0,4%Öl62,80 +0,7%Gold4.205 ±-0,0%
Index im Blick

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

03.12.25 22:32 Uhr
Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus | finanzen.net

Wenig verändert zeigte sich der NASDAQ Composite am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Eagle Outfitters Inc.
20,20 EUR 2,30 EUR 12,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Astronics Corp.
45,70 EUR 0,08 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Century Casinos Inc.
1,23 EUR -0,01 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CIENA Corp.
174,50 EUR 3,35 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
16,10 EUR -0,60 EUR -3,59%
Charts|News|Analysen
Geospace Technologies Corp
14,14 USD 1,48 USD 11,69%
Charts|News|Analysen
IMAX Corp.
30,60 EUR -1,40 EUR -4,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
52,92 EUR 6,51 EUR 14,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3,14 EUR -0,02 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
88,45 EUR -5,23 EUR -5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
154,00 EUR -2,08 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
44,24 EUR -0,10 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,37 EUR 0,04 EUR 11,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
15,50 EUR 0,10 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.454,1 PKT 40,4 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 23.454,09 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,419 Prozent schwächer bei 23.315,58 Punkten, nach 23.413,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 23.499,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23.271,83 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,22 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 03.11.2025, bei 23.834,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21.497,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19.480,91 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21,64 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit American Eagle Outfitters (+ 15,07 Prozent auf 23,97 USD), Sangamo Therapeutics (+ 13,43 Prozent auf 0,50 USD), Microchip Technology (+ 12,17 Prozent auf 63,61 USD), Geospace Technologies (+ 11,69 Prozent auf 14,14 USD) und ON Semiconductor (+ 11,01 Prozent auf 57,15 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Century Casinos (-7,64 Prozent auf 1,33 USD), IMAX (-6,20 Prozent auf 33,41 USD), Netflix (-4,93 Prozent auf 103,96 USD), CIENA (-4,52 Prozent auf 193,35 USD) und Astronics (-2,86 Prozent auf 51,72 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 39.757.141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Upbound Group-Aktie hat mit 4,28 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Eagle Outfitters und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

