DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,19 +4,5%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin98.114 +1,3%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,95 +1,5%Gold3.348 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street schließt uneins -- DAX endet im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Guess wird privatisiert -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield im Fokus
Top News
Palantir-Aktie knickt ein: KI-Hype kühlt nach Rekordlauf spürbar ab Palantir-Aktie knickt ein: KI-Hype kühlt nach Rekordlauf spürbar ab
Guess-Aktie +26%: Guess wird in Milliarden-Deal mit Authentic Brands und Mitgründern privat Guess-Aktie +26%: Guess wird in Milliarden-Deal mit Authentic Brands und Mitgründern privat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Neue Besitzverhältnisse

Guess-Aktie +26%: Guess wird in Milliarden-Deal mit Authentic Brands und Mitgründern privat

20.08.25 22:06 Uhr
Guess-Aktie steigt an NYSE 26%: Privatisierung durch Milliarden-Deal mit Authentic Brands! | finanzen.net

Ein milliardenschwerer Deal zieht Guess von der öffentlichen Bühne ab. Welche Ambitionen stecken hinter dieser spektakulären Transaktion?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Guess? Inc.
11,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Warum Guess von der Börse genommen wird und welche Rolle Authentic Brands dabei spielt
• Wie die Machtverhältnisse bei Guess nach dem Deal neu geordnet werden
• Welche finanziellen Auswirkungen und Zukunftsvisionen aus dem Milliarden-Deal mit Authentic Brands resultieren könnten

Wer­bung

Die Nachrichten aus der Modewelt überschlagen sich: Guess, die bekannte Designer-Bekleidungsmarke, erlebt eine unvergleichliche Transformation. Ein 1,4-Milliarden-Dollar-Deal mit Authentic Brands bringt das Unternehmen zurück in private Hände, weg von der Börse. Mit diesem beeindruckenden Zusammenschluss wollen die Mitgründer Maurice und Paul Marciano zusammen mit CEO Carlos Alberini und ihrem strategischen Partner Authentic Brands Guess in eine neue Ära führen. Guess-Aktionäre erhalten 16,75 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von 26 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspricht. Der Vorhang fällt für das Unternehmen als öffentliche Aktie, doch was bedeutet dieser Schritt wirklich für Guess und seine Gläubiger? Einen ersten Blick auf die grundlegenden Veränderungen erlaubt uns die Übernahme von 51 Prozent des geistigen Eigentums durch Authentic Brands.

Guess und Authentic Brands: Eine neue Allianz

Der Privatisierungsdeal bringt eine bemerkenswerte Neuordnung der Besitzverhältnisse bei Guess mit sich. Gemeinsam mit Authentic Brands, das die Mehrheit des geistigen Eigentums übernimmt, bündeln die Marciano-Brüder und Carlos Alberini ihre Kräfte. Während Authentic Brands künftig mehr Kontrolle über die Markenstrategie hat, hält die restliche Aktionärsbasis weiterhin 49 Prozent der Markenrechte. Diese strategische Allianz soll die traditionellen Strukturen aufbrechen und Guess verstärkt Richtung Wachstum und Innovation führen. Doch wie wird sich diese neue Partnerschaft auf die Identität der Marke auswirken?

Von der Börsenbühne zurück ins Rampenlicht

Mit rund 40,18 Prozent des Unternehmens in den Händen der Mitgründer und des CEOs wird die Marke nun von neuen, unternehmerischen Impulsen geleitet. Ein Übernahmeangebot von WHP Global wurde im Vorfeld abgelehnt, nachdem ein eigens einberufener Sonderausschuss die Alternativen durchleuchtete und zugunsten des Deals mit Authentic Brands entschied. Ein strategischer Schachzug? Möglicherweise, denn der Abschluss, geplant für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026, steht noch im Schatten der ausstehenden Genehmigungen. Doch eins steht fest: Guess wird privat, mit einer neuen Vision für das nächste Kapitel - und alle Augen sind gespannt auf die kommende Entwicklung.

Wer­bung

Guess-Aktie springt hoch

Die Aktien des Unternehmens stiegen im NYSE-Handel am Mittwoch letztendlich um 26,09 Prozent auf 16,82 US-Dollar. In den letzten zwölf Monaten hatten sie aufgrund des harten Wettbewerbs um Verbrauchergelder und der wirtschaftlichen Unsicherheit rund 20 Prozent verloren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Guess? und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Authentic Brands

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Authentic Brands

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Guess? Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Guess? Inc.

DatumRatingAnalyst
23.04.2019Guess? Market PerformTelsey Advisory Group
30.08.2018Guess? Market PerformTelsey Advisory Group
31.05.2018Guess? Market PerformTelsey Advisory Group
22.03.2018Guess? Market PerformTelsey Advisory Group
26.02.2018Guess? BuyB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst
23.04.2019Guess? Market PerformTelsey Advisory Group
30.08.2018Guess? Market PerformTelsey Advisory Group
31.05.2018Guess? Market PerformTelsey Advisory Group
22.03.2018Guess? Market PerformTelsey Advisory Group
26.02.2018Guess? BuyB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst
22.12.2017Guess? NeutralB. Riley FBR, Inc.
09.08.2017Guess? HoldStandpoint Research
01.12.2016Guess? NeutralMizuho
27.05.2016Guess? HoldMiller Tabak
26.05.2016Guess? HoldTopeka Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.04.2016Guess? SellMiller Tabak
24.02.2015Guess? UnderperformTelsey Advisory Group
04.12.2014Guess? UnderperformTelsey Advisory Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Guess? Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen