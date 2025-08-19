Aktien-Tipp Rheinmetall-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Die Rheinmetall-Aktie wurde von UBS AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Werte in diesem Artikel
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie sei im zweiten Quartal relativ stabil gewesen, schrieb Supriya Subramanian in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick. Vielleicht sei der Tiefpunkt erreicht, sodass es im zweiten Halbjahr eine leichte Erholung geben könne. Wachstum dürfte ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen aber schwierig bleiben.
Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:51 Uhr 0,7 Prozent auf 1.557,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 191.552 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 kletterte das Papier um 154,6 Prozent aufwärts.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Tobias Arhelger / Shutterstock.com
