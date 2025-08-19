Aktien-Tipp Rheinmetall-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktie unter die Lupe

Die Rheinmetall-Aktie wurde von UBS AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie sei im zweiten Quartal relativ stabil gewesen, schrieb Supriya Subramanian in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick. Vielleicht sei der Tiefpunkt erreicht, sodass es im zweiten Halbjahr eine leichte Erholung geben könne. Wachstum dürfte ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen aber schwierig bleiben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:51 Uhr 0,7 Prozent auf 1.557,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 191.552 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 kletterte das Papier um 154,6 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT



