Zalando-Aktie höher: Baader Bank sieht Potenzial nach ABOUT YOU-Übernahme
Die Baader Bank hat die Zalando-Aktie auf "Buy" hochgestuft, begründet durch einen verbesserten Ausblick und die Akquisition von ABOUT YOU.
Werte in diesem Artikel
Die Baader Bank hat Zalando von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Die neue Kaufempfehlung begründete Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem verbesserten Ausblick und Potenziale im Zusammenhang mit der Übernahme von ABOUT YOU durch den Online-Modehändler. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine großartige Marktstellung.
Die Zalando-Aktie reagiert im XETRA-Handel zeitweise mit einem Plus von 1,84 Prozent auf 23,77 Euro.
/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 12:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
