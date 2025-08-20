DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,80 -0,9%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.712 -1,0%Euro1,1663 ±0,0%Öl66,22 -0,4%Gold3.337 +0,2%
10 vor 9

10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen - Xiaomi und Xpeng vor Zahlen im Blick

19.08.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Xiaomi und NYSE-Aktie Xpeng legen Bilanz offen | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.314,8 PKT -44,5 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.176,9 PKT -93,2 PKT -0,37%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
43.520,3 PKT -194,0 PKT -0,44%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.728,0 PKT 31,3 PKT 0,85%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX wenig bewegt erwartet

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen nahe der Nulllinie.

2. Börsen in Fernost kaum verändert

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,15 Prozent auf 43.648,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen um leichte 0,10 Prozent nach oben auf 3.731,80 Zähler.

In Hongkong steigt der Hang Seng derweil um 0,04 Prozent auf 25.185,77 Punkte.

3. Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an

Nach dem Ukraine-Gipfel im Weißen Haus in Washington strebt US-Präsident Trump nun ein Zweiertreffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit Kremlchef Putin an. Zur Nachricht

4. Palo Alto Networks verfehlt Gewinnerwartungen - Ausblick macht Hoffnung

Am Montag nach US-Börsenschluss hat der IT-Konzern Palo Alto Networks seine Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. So reagieren Anleger. Zur Nachricht

5. SoftBank steigt mit Milliarden-Investition bei Intel ein

Der kriselnde Chipkonzern Intel bekommt einen neuen Großaktionär aus Japan: SoftBank beteiligt sich mit einer Milliarden-Investition. Zur Nachricht

6. Xiaomi- und Xpeng-Anleger warten gespannt auf Zahlen

Am Mittag stehen die Bilanzen von Xiaomi und Xpeng auf der Agenda. Was Experten erwarten

7. Guirassy sichert BVB das Weiterkommen im DFB-Pokal

Borussia Dortmund hat sich im DFB-Pokal zum Weiterkommen gezittert und ein Aus im Revierderby gegen Rot-Weiss Essen nur mit viel Mühe abgewendet. Zur Nachricht

8. Zalando-Aktie: Baader Bank sieht Potenzial nach ABOUT YOU-Übernahme

Die Baader Bank hat die Zalando-Aktie auf "Buy" hochgestuft, begründet durch einen verbesserten Ausblick und die Akquisition von ABOUT YOU. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen etwas

Die Ölpreise geben etwas nach. So verbilligte sich der WTI um 0,28 auf 63,00 Dollar, während Brent um 0,29 auf 66,17 Dollar verlor.

10. Euro zum Dollar stabil

Am Morgen notiert der Euro bei 1,16615 US-Dollar und liegt damit nahezu auf dem Niveau des Vortages.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

