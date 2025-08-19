Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- Palo Alto Networks verfehlt Gewinnerwartungen - Ausblick macht Hoffnung -- Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag kaum verändert starten. Der DAX notiert vorbörslich nahe der Nulllinie.

Der TecDAX tendiert ebenso nur knapp höher. Beim DAX wird am Dienstag wenig Bewegung erwartet. Damit bleibt er weiterhin nahe an seinem Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Zählern. Zuletzt scheiterte er jedoch mehrfach an der Widerstandsmarke um 24.500 Punkte. Nach dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj deutet sich bereits ein weiterer Gipfel im Ukraine-Krieg an. Trump plant zunächst ein bilaterales Gespräch zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Im Anschluss sollen die drei Staatschefs gemeinsam zusammentreffen. Auf einen entscheidenden Friedensdurchbruch müssten Anleger weiterhin warten, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut dpa-AFX. Es sei noch einiges an Zeit und Geduld nötig. Die Angst, sich an der Börse falsch zu positionieren, sei aktuell groß. "Niemand will eine mögliche Friedensrally verpassen. Gleichzeitig haben alle Angst vor dem Scheitern der Gespräche."





Europas Aktienmärkte werden am Dienstag minimal stärker erwartet. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich knapp im Plus. Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs lieferte kaum neue Impulse. Trump strebt nun einen Dreiergipfel mit Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich zunehmend auf das am Donnerstag beginnende Notenbankertreffen in Jackson Hole. Das bereits am Montag vorherrschende Abwarten an den Märkten dürfte sich damit fortsetzen. Besonders im Fokus stehen dabei mögliche Hinweise von US-Notenbankchef Powell zur Zinsentscheidung im September - zumal die Erwartung einer Zinssenkung zuletzt für Rückenwind an den Börsen gesorgt hatte.





Anleger an den US-Börsen hielten sich am Montag zurück. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal höher und kam auch im weiteren Verlauf kaum vom Fleck. Schlussendlich ging er mit einem kleinen Minus von 0,08 Prozent bei 44.911,82 Zählern in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte zu Beginn ebenso nahe der Nulllinie und tendierte dann überwiegend marginal leichter. Er wies letztlich einen Aufschlag von 0,03 Prozent auf 21.629,77 Punkte aus. Nach den jüngsten Rekorden warteten viele Anleger ab - auch mit Blick auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington. Begleitet von europäischen Spitzenpolitikern sprach Selenskyj dort über Lösungen im Ukraine-Krieg, nachdem ein Treffen Trumps mit Wladimir Putin in Alaska keine Fortschritte brachte. Ergebnisse des Austauschs lagen bis zum Handelsende noch nicht vor. Zusätzlich richtet sich der Blick der Märkte auf das Notenbanktreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. Besonders die Rede von Fed-Chef Jerome Powell dürfte entscheidend sein: Beobachter erwarten eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte im September, eine größere Lockerung gilt jedoch als unwahrscheinlich.




