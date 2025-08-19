DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,80 -0,9%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.712 -1,0%Euro1,1663 ±0,0%Öl66,22 -0,4%Gold3.337 +0,2%
Heute im Fokus
Top News
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- Palo Alto Networks verfehlt Gewinnerwartungen - Ausblick macht Hoffnung -- Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus

aktualisiert 19.08.25 08:33 Uhr

Mediobanca kann Übernahme von Banca Generali fortsetzen. DocMorris wächst im ersten Halbjahr - Ergebnis bleibt negativ. STRATEC bestätigt Jahresziele trotz schwachem Quartal. Guirassy sichert BVB das Weiterkommen im DFB-Pokal. Zalando-Aktie: Baader Bank sieht Potenzial nach ABOUT YOU-Übernahme.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag kaum verändert starten.

Der DAX notiert vorbörslich nahe der Nulllinie.
Der TecDAX tendiert ebenso nur knapp höher.

Beim DAX wird am Dienstag wenig Bewegung erwartet. Damit bleibt er weiterhin nahe an seinem Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Zählern. Zuletzt scheiterte er jedoch mehrfach an der Widerstandsmarke um 24.500 Punkte.

Nach dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj deutet sich bereits ein weiterer Gipfel im Ukraine-Krieg an. Trump plant zunächst ein bilaterales Gespräch zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Im Anschluss sollen die drei Staatschefs gemeinsam zusammentreffen. Auf einen entscheidenden Friedensdurchbruch müssten Anleger weiterhin warten, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut dpa-AFX. Es sei noch einiges an Zeit und Geduld nötig. Die Angst, sich an der Börse falsch zu positionieren, sei aktuell groß. "Niemand will eine mögliche Friedensrally verpassen. Gleichzeitig haben alle Angst vor dem Scheitern der Gespräche."Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



DocMorris-Aktie tiefer: DocMorris wächst im ersten Halbjahr - Ergebnis bleibt negativ
DocMorrisAppleNovo NordiskSTRATECUkraine-GipfelPalo AltoIntel/Softbank

