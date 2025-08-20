DAX24.427 +0,5%ESt505.480 +0,8%Top 10 Crypto15,99 +0,3%Dow45.077 +0,4%Nas21.517 -0,5%Bitcoin98.853 -0,8%Euro1,1671 +0,1%Öl65,90 -0,8%Gold3.337 +0,2%
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger - Rekordhoch im Blick

19.08.25 15:30 Uhr
Der DAX zeigt sich mit Gewinnen. Nachdem der letzte Gipfel ohne klaren Durchbruch endete, blickt der Markt gespannt auf die geplanten weiteren Gespräche.

Der DAX ging am Dienstag etwas stärker ins Rennen. Zum Start notierte der deutsche Leitindex 0,17 Prozent höher bei 24.357,23 Punkten. Im weiteren Verlauf pendelte er zeitweise um die Nulllinie, setzt sich nun aber nach oben ab und nimmt wieder seine Bestmarke ins Visier.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

DAX-Charthürde letzte Woche verpasst

Vor dem Wochenende war der DAX erneut an seiner Charthürde um 24.500 Punkte gescheitert, nachdem die Anleger zunächst noch mit großem Optimismus in das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gegangen waren. Letztlich war der Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg beendet worden.

Trump plant Treffen von Putin und Selenskyj

Nach dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie der politischen Führungsriege aus Europa bahnt sich bereits ein weiterer Gipfel zum Ukraine-Krieg an. Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen.

Auf den großen Friedensdurchbruch müssten die Börsianer weiterhin warten, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es sei noch einiges an Zeit und Geduld nötig. Die Angst, sich an der Börse falsch zu positionieren, sei aktuell groß. "Niemand will eine mögliche Friedensrally verpassen. Gleichzeitig haben alle Angst vor dem Scheitern der Gespräche."

US-Notenbank Fed rückt in den Fokus

Die Anleger wenden sich nun noch mehr dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole zu, das bereits am Montag dominierende Abwarten an den Märkten setzte sich also fort. Was die Marktakteure im Besonderen interessiert, sind Signale von US-Notenbankchef Powell hinsichtlich der im September anstehenden Zinsentscheidung, zumal zuletzt die feste Erwartung einer Zinssenkung die Aktienkurse nach oben trug.

