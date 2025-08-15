DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto16,00 ±0,0%Dow44.914 -0,1%Nas21.591 -0,2%Bitcoin100.054 -0,3%Euro1,1662 -0,4%Öl66,62 +0,7%Gold3.335 ±-0,0%
Ukraine-Verhandlungen laufen: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
Intel-Aktie trotzdem im Sinkflug: Wird die US-Regierung zum größten Anteilseigner?
Treffen im Weißen Haus: Trump begrüßt Selenskyj - EU-Sondergipfel am Dienstag
Zalando-Aktie etwas höher: Baader Bank sieht Potenzial nach ABOUT YOU-Übernahme

18.08.25 19:30 Uhr
Trotz Kursziel-Senkung: Baader Bank sieht für Zalando-Aktie jetzt eine "großartige Marktstellung"! | finanzen.net

Die Baader Bank hat die Zalando-Aktie auf "Buy" hochgestuft, begründet durch einen verbesserten Ausblick und die Akquisition von ABOUT YOU.

Die Baader Bank hat Zalando von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Die neue Kaufempfehlung begründete Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem verbesserten Ausblick und Potenziale im Zusammenhang mit der Übernahme von ABOUT YOU durch den Online-Modehändler. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine großartige Marktstellung.

Die Zalando-Aktie reagiert im nachbörslichen Handel mit einem kleinen Plus von 0,55 Prozent auf 23,58 Euro.

/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 12:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

MÜNCHEN (dpa-AFX)

