Zahlenvorlage

Prosus-Aktie dennoch leichter: Prosus verdient im E-Commerce-Geschäft mehr als erwartet

21.08.25 16:39 Uhr
Prosus-Aktie dennoch schwächer: Prosus verbucht mehr Gewinn als erwartet | finanzen.net

Der Technologieinvestor Prosus hat sein eigenes Gewinnziel im E-Commerce-Geschäft übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosus N.V.
52,26 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der bereinigte operative Gewinn habe im ersten Geschäftsquartal über der internen Zielsetzung gelegen, teilte das Unternehmen mit, das der größte Anteilseigner des chinesischen Technologiekonzerns Tencent ist. Der Umsatz habe im Rahmen der Erwartungen gelegen.

Prosus bezifferte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in den drei Monaten per Ende Juni auf 237 (Vorjahr: 157) Millionen Dollar, ein Plus von rund 50 Prozent. Der Konzern hatte intern ein Wachstum von 14 Prozent als Ziel ausgegeben. Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar.

Prosus rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem bereinigten EBITDA von 1,1 bis 1,2 Milliarden Dollar. Der Umsatz soll auf 7,3 bis 7,5 von 6,2 Milliarden im Vorjahr zulegen. Inklusive der geplanten Übernahme des Lieferando-Mutterkonzerns Just Eat Takeaway könne das EBITDA 1,3 bis 1,4 Milliarden Dollar erreichen, der Umsatz 9,4 bis 9,6 Milliarden.

Prosus ist, ist breit aufgestellt mit E-Commerce, Kleinanzeigen, Zahlungsdienstleistungen und Fintechs in Europa, Lateinamerika und Teilen Asiens. Der Konzern hält etwa 23 Prozent an Tencent, seine Aktie ist in Amsterdam gelistet.

An der EURONEXT in Amsterdam notiert die Prosus-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 52,42 Euro.

DOW JONES

