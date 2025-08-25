DAX24.212 -0,3%ESt505.448 -0,5%Top 10 Crypto15,82 -2,3%Dow44.721 -0,5%Nas21.121 -0,2%Bitcoin97.305 -0,8%Euro1,1646 ±-0,0%Öl67,00 -0,1%Gold3.346 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- US-Börsen schwächer erwartet -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Lage eingetrübt

Philly-Fed-Index bricht im August stärker ein als erwartet

21.08.25 14:40 Uhr
US-Konjunkturindikator: Philly-Fed-Index sinkt deutlicher als Prognose | finanzen.net

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im August stärker eingetrübt als erwartet.

Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia fiel auf minus 0,3 Punkte von plus 15,9 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf plus 7,0 erwartet.

Wer­bung

Liegt der Philly-Fed-Index über null, geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null, wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.

Besonders schwach entwickelte sich der Subindex für den Auftragseingang, er fiel auf minus 1,9 Punkte von plus 18,4 im Vormonat. Der Subindex für die Beschäftigung sank auf plus 5,9 Punkte von plus 10,3 im Vormonat.

Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.

DJG/DJN/apo

DOW JONES

Bildquellen: Michael A. Bennett / Shutterstock.com