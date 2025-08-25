US-Wirtschaft im Fokus

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im August belebt.

Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 55,4 von 55,1 Punkten im Vormonat und damit auf den höchsten Stand seit acht Monaten. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Wer­bung Wer­bung

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 53,3 von 49,8 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 49,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 55,4 von 55,7 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 55,0 gelautet.

DJG/mgo/rio

DOW JONES