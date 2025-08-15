DAX24.288 +0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,30 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Konkurrenz

Redcare Pharmacy-Aktie reagiert mit Kursverlust: Dm plant eigene Apothekenprodukte

21.08.25 09:39 Uhr
Redcare Pharmacy-Aktie unter Druck: dm droht als neuer Konkurrent | finanzen.net

Die Aktien von Redcare Pharmacy stehen am Donnerstag wieder unter Druck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,82 CHF -0,11 CHF -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
92,00 EUR -2,40 EUR -2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit 4,17 Prozent Minus auf 90,80 Euro fallen die Redcare-Papiere der Onlineapotheke im XETRA-Handel in Richtung des Jahrestiefs vom Juni bei 86,20 Euro.

Als nicht wirklich neu, aber gleichwohl alarmierend werten Börsianer die Pläne der Drogeriekette dm. Deutschlands Marktführer will laut einem Interview des Chefs Christoph Werner gleichzeitig Arzt und Apotheker werden. Er sieht seinen Vorteil gegenüber den Onlineapotheken darin, dass dm bereits heute täglich mehr als zwei Millionen Kundenkontakte habe, sagte er dem "Manager Magazin". Studien zeigten, dass dm das zusätzliche Sortiment zugetraut werde. Starten will er mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten und apothekengeführter Dermokosmetik. "Den Rest schauen wir uns an. Man soll ja niemals nie sagen."

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
06.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.05.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
04.04.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

