Prosus-Dividendenzahlung

Stoxx Europe 50-Titel Prosus-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosus-Anleger freuen

21.08.25 14:03 Uhr
Stoxx Europe 50-Titel Prosus-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosus-Anleger freuen | finanzen.net

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Prosus-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Prosus am 20.08.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,20 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die Prosus-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 100,00 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung von Prosus beziffert sich auf 249,64 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 36,01 Prozent.

Veränderung der Prosus-Dividendenrendite

Das Prosus-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 52,54 EUR aus dem asx-Handel. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die Prosus-Aktie. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Prosus-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2025 weist der Prosus-Titel eine Dividendenrendite von 0,47 Prozent auf. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,34 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Prosus-Kurs via asx 82,79 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 86,34 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Prosus

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0,19 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,31 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten der Prosus-Aktie

Der Börsenwert des Stoxx Europe 50-Unternehmens Prosus beläuft sich aktuell auf 115,152 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Prosus beträgt aktuell 8,89. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Prosus auf 5,747 Mrd.EUR, das EPS machte 4,79 EUR aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

