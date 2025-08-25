DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.711 +2,1%Nas21.454 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1721 +1,0%Öl67,66 ±-0,0%Gold3.372 +1,0%
Diplomatie im Stillstand

Lawrow sieht keine Pläne für Putin-Selenskyj-Treffen

22.08.25 17:32 Uhr
Russlands Außenminister Lawrow: Noch kein Treffen zwischen Putin und Selenskyj vorgesehen | finanzen.net

Entgegen der Erwartung von US-Präsident Donald Trump sieht Moskau bisher keine Grundlage für ein direktes Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin.

"Putin ist bereit, sich mit Selenskyj zu treffen, wenn eine Tagesordnung für den Gipfel vorbereitet ist und diese Tagesordnung ist überhaupt noch nicht fertig", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow dem US-Fernsehsender NBC.

Zu den Punkten, die im Vorfeld geklärt sein müssten, gehörten dabei ein ukrainischer Verzicht auf eine Mitgliedschaft im westlichen Militärbündnis Nato und Gebietsabtretungen. "Selenskyj hat zu allem Nein gesagt", fuhr Lawrow fort.

Russland hat im Laufe der vor dreieinhalb Jahren begonnenen Invasion die ostukrainische Region Luhansk fast vollständig und die vom Kreml beanspruchten Gebiete Donezk, Saporischschja und Cherson teilweise eingenommen. Für ein Einfrieren der Front in Saporischschja und Cherson fordert Putin dem Vernehmen nach Kiews vollständige Aufgabe der Regionen Luhansk und Donezk. Die ebenfalls von Moskau beanspruchte Halbinsel Krim kontrolliert Russland bereits seit 2014.

/ast/DP/nas

MOSKAU (dpa-AFX)

Bildquellen: PromesaArtStudio / Shutterstock.com, Svetlana Turchenick / Shutterstock.com