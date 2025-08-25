Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Platz 15: Adyen
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen im Nachgang der Halbjahreszahlen von 2300 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 14: HelloFresh
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für HelloFresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: HelloFresh SE
Platz 13: Salesforce
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com
Platz 12: JOST Werke
Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für JOST Werke von 70 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: JOST Werke
Platz 11: Linde
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde von 505 auf 515 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Linde
Platz 10: BayWa
Die Baader Bank hat BayWa nach Halbjahreszahlen des Mischkonzerns auf "Add" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: BayWa AG
Platz 9: TAG Immobilien
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 19,70 auf 18,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: TAG Immobilien
Platz 8: Rheinmetall
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 7: Amazon
Das Analysehaus Jefferies hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 6: NVIDIA
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für NVIDIA von 175 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 5: CTS Eventim
Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Willy Barton / Shutterstock.com
Platz 4: Novo Nordisk
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Platz 3: Vonovia
Die Privatbank Berenberg hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vonovia SE
Platz 2: Richemont
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com
Platz 1: Walmart
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: www.walmart.com
Weitere News
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com