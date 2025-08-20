Richemont Aktie
Marktkap. 85,16 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Luca Solca zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schlüsse aus aktuellen Schweizer Uhren-Exportdaten. Begünstigt von zollbedingt vorgezogenen Ausfuhren in die USA seien die Uhrenexporte im Juli um 6,9 Prozent gestiegen. In den übrigen Regionen sei der Trend durchwachsen. Er geht davon aus, dass die August-Zahlen aufgrund der US-Zölle erneut schwanken werden./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
190,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
134,25 CHF
|Abst. Kursziel*:
41,53%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
134,35 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
41,42%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
162,43 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
