CTS Eventim Aktie
Marktkap. 9,52 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Volker Bosse attestierte dem Eventvermarkter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Umsatz- und Gewinnentwicklung unter den Erwartungen. Er sprach daher trotz eines bestätigten Ausblicks von einem enttäuschenden Quartalsbericht./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:58 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Add
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
112,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
99,25 €
|Abst. Kursziel*:
12,85%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
80,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,04%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
