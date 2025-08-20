DAX 24.249 -0,1%ESt50 5.453 -0,4%Top 10 Crypto 15,83 -2,2%Dow 44.938 +0,0%Nas 21.173 -0,7%Bitcoin 97.352 -0,7%Euro 1,1659 +0,1%Öl 67,36 +0,5%Gold 3.340 -0,2%
CTS Eventim Aktie

Marktkap. 9,52 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Volker Bosse attestierte dem Eventvermarkter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Umsatz- und Gewinnentwicklung unter den Erwartungen. Er sprach daher trotz eines bestätigten Ausblicks von einem enttäuschenden Quartalsbericht./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:58 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Add

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
112,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
99,25 €		 Abst. Kursziel*:
12,85%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
80,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,04%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

