NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,69 Bio. EURKGV 43,90 Div. Rendite 0,03%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 175 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kommende Woche anstehenden Quartalszahlen dürften einen weiter starken Rückenwind für den KI-Chip-Spezialisten belegen, schrieb Timothy Arcuri in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Gespräche mit Investoren deuteten darauf hin, dass die meisten von ihnen - wie er selbst auch - eine positive Umsatzüberraschung erwarteten. Zum neuen Kursziel verwies Arcuri auf seine aktualisierten Schätzungen und den in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Buy
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 205,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 175,40
|Abst. Kursziel*:
16,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 176,70
|Abst. Kursziel aktuell:
16,02%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 185,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|12:11
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG