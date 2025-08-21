Harte Konkurrenz

Palantir ist im bisherigen Jahresverlauf der mit Abstand beste Wert im S&P 500-Index. Doch der berühmte Leerverkäufer Andrew Left hält die Aktie für weit überbewertet.

• Palantir-Aktie mit sagenhafter Rally in 2025

• Shortseller warnt vor Überbewertung

• Konkurrent strebt an die Börse

Wer­bung Wer­bung

Seit Jahresbeginn konnte die Aktie von Palantir Technologies um sagenhafte 106,51 Prozent zulegen (Stand: 21.08.2025). Angetrieben wird die Aktie des Unternehmens für KI-Software-Analysen dabei vom Hype rund um Künstliche Intelligenz. Außerdem verweisen bullische Investoren auf Palantirs exklusive Regierungsverträge.

Palantir-Aktie überbewertet?

Doch es gibt auch mahnende Stimmen, darunter der berühmte Leerverkäufer Andrew Left. Laut "MarketWatch" warnte der Gründer von Citron Research, dass sich Palantir von den Fundamentaldaten sowie der Analyse gelöst hat und inzwischen stark überbewertet sei. In einer Montagsnotiz argumentierte Left, dass Palantir, wenn es zu ähnlichen Bewertungen wie der nichtbörsennotierte KI-Branchenführer OpenAI gehandelt würde, einen Rückgang der Aktie um 77 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau verzeichnen würde.

Bereits am Mittwoch der Vorwoche hatte Left bei Fox Business vor der hohen Bewertung der Palantir-Aktie gewarnt: "Das Letzte, was ich bin, ist ein Hasser", sagte Left in dem Interview. "Ich mag [CEO] Alex Karp, ich mag die Politik von Alex Karp, ich mag Alex Karp als Person. Er ist eine gefürchtete Führungspersönlichkeit. Ich denke, das Unternehmen hat einige großartige Datenanalysen zur Missionskontrolle durchgeführt. Es ist ein wunderbares Unternehmen, aber wenn dies das größte Unternehmen wäre, das je geschaffen wurde, und wir ihm die gleichen Multiplikatoren geben würden, sagen wir NVIDIA im Jahr 2023, könnte die Aktie immer noch um zwei Drittel reduziert werden. Das wäre dann das 35-fache des Umsatzes". Deshalb warnte er, dass es "noch nie ein Unternehmen gegeben hat, das diese Art von Multiplikator oder diese Art von KGV hat, das nicht um 50 Prozent korrigiert wurde".

Wer­bung Wer­bung

Derzeit kommt Palantir auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 524. Zum Vergleich: NVIDIA hat "nur" ein P/E-Ratio von 56.

Harte Konkurrenz

Daneben wies Left darauf hin, dass der Palantir-Konkurrent Databricks Berichten zufolge bereits im laufenden Jahr an die Börse gehen könnte. Databricks habe ähnliche Einnahmen und sogar noch mehr Unternehmenskunden als Palantir.

Redaktion finanzen.net