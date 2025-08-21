Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert
Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im zweiten Quartal 2025 hat er seine Aktieninvestments fast vollständig neu ausgerichtet.
Investor Michael Burry, der vor allem durch den Film "The Big Short" aus dem Jahr 2015 eine breitere Bekanntheit erlangte, hat das Portfolio von Scion Asset Management einmal mehr auf den Kopf gestellt.
Insgesamt bestand Burrys Depot zum Endes des zweiten Jahresviertels lediglich aus sechs Aktien-Positionen und zahlreichen Wetten. Lediglich eine Aktienposition aus dem Vorquartal blieb auch in Q2 bestehen, wurde jedoch verkleinert. Der Wert des gesamten Portfolios von Scion Asset Management belief sich dabei auf rund 154,934 Millionen US-Dollar. Da das verwaltete Vermögen somit die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, muss auch Burry - wie andere institutionelle Investoren - seine Beteiligungen vierteljährlich über das 13F-Formular gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen.
Das folgende Ranking listet seine Aktien-Investments im zweiten Quartal 2025 auf - gestaffelt nach ihrem prozentualen Anteil an Burrys Gesamtdepot. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.
Platz 7: Das Ranking
Institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind dazu verpflichtet, ihre Beteiligungen quartalsweise über das 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC zu melden. Dazu zählt auch der Hedgefonds Scion Asset Management, der von Michael Burry geleitet wird. Burry hatte 2015 vor allem durch den Film "The Big Short" einiges an Berühmtheit als Short-Investor erlangt - und machte diesem Ruf im jüngsten Jahresviertel erneut alle Ehre. Im aktuellen 13-F-Formular seines Hedgefonds werden Vermögenswerte in Höhe von 154,934 Millionen US-Dollar angegeben, weshalb auch er seine Investments offenlegen muss. Wie gewohnt, zeigte das Portfolio von Scion Asset Management auch im vergangenen Quartal wieder viel Bewegung. Im nachfolgenden Ranking werden seine gesamten Investments nach ihrem prozentualen Portfolioanteil aufgelistet, es werden nur Aktienbeteiligungen berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.
Platz 6: UnitedHealth
Die Beteiligung an dem Gesundheitsunternehmen UnitedHealth ging Burry im zweiten Quartal 2025 neu ein. So verfügte das Scion-Depot neu über 20.000 UnitedHealth-Aktien, die zum Stichtag 6,239 Millionen US-Dollar Wert waren. Am gesamten Portfolio bedeutet dies 1,08 Prozent.
Platz 5: MercadoLibre
Die Beteiligung an dem südamerikanischen Online-Händler MercadoLibre ging Burry im abgelaufenen Quartal ebenso neu ein. Er erwarb 3.000 MercadoLibre-Aktien mit einem Gegenwert von 7,841 Millionen US-Dollar. Dies bedeutet 1,36 Prozent des Gesamtdepots.
Platz 4: Regeneron Pharmaceuticals
Im abgelaufenen Quartal stieg Starinvestor Burry neu bei dem Biotechnologie-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals ein. So landeten 15.000 Regeneron-Aktien im Scion Asset Management-Depot. Mit einem Gegenwert von 7,875 Millionen US-Dollar bedeutet dies 1,36 Prozent am gesamten Portfolio.
Platz 3: Bruker Corp.
Auch bei der US-Unternehmensgruppe zur instrumentellen Analytik Bruker Corp. stieg Burry im zweiten Jahresviertel neu ein und erwarb 250.000 Bruker-Aktien mit einem Wert von 10,3 Millionen US-Dollar. Dies bedeutet 1,78 Prozent des Gesamtportfolios.
Platz 2: Lululemon
Der Hersteller für Sportbekleidung Lululemon taucht im zweiten Quartal neu im Portfolio des Starinvestors auf. So deckte sich Burry direkt mit 50.000 Lululemon-Aktien ein, die zum Stichtag einen Gegenwert von 11,879 Millionen US-Dollar inne hatten. Am Gesamtportfolio bedeutet dies einen Anteil von 2,05 Prozent.
Platz 1: Estée Lauder
Im zweiten Quartal 2025 hielt Burry an seiner Beteiligung am Kosmetikkonzern Estée Lauder fest. Der Investor reduzierte das Investment jedoch um 25 Prozent (50.000 Anteilsscheine) und hielt somit zum Quartalsende noch 150.000 Estée Lauder-Papiere. Diese hatten zum Stichtag einen Wert von rund 12,12 Millionen US-Dollar und machten somit 2,1 Prozent am Portfolio des Hedgefonds aus. Wie schon im Vorquartal blieb Estée Lauder die größte Aktienbeteiligung im Burry-Depot.
