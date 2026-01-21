Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusNach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- US-Börsen letztlich kräftig im Plus -- Trump stoppt Zollpläne -- Netflix, VW, Intel, Kraft Heinz, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Deutsche Börse will Allfunds kaufen. Telekom: Analyst verweist auf regulatorische Risiken. FDA beschleunigt Prüfung von BioNTechs Tumortherapie. Tesla weist Berichte über deutlichen Stellenabbau in Deutschland zurück. Prognose von Johnson & Johnson sorgt für Zurückhaltung. Travelers mit Gewinnsprung 2025. TRATON: VW-Tochter erreicht Ziele bei Umsatz und Marge.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Wie beurteilen Sie selbst Ihr Allgemeinwissen über Finanzen?