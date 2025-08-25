DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,65 -0,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.503 +0,7%Euro1,1588 -0,2%Öl67,78 +0,2%Gold3.329 -0,3%
Warten auf Powell-Rede: DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China
Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay könnte brisant werden
Bitcoin-Treasury: Europäisches Unternehmen AMBTS will vor IPO Unmengen an Bitcoin kaufen
10 vor 9

Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den Handelstag

22.08.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX kaum bewegt erwartet

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen nahe der Nulllinie.

2. Börsen in Fernost überwiegend im Plus

In Tokio gibt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise leicht um 0,10 Prozent auf 42.569,08 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite unterdessen im Plus und gewinnt derweil 0,59 Prozent auf 3.793,37 Zähler.

In Hongkong geht es beim Hang Seng ebenso aufwärts: Der Index steigt zeitweise um 0,21 Prozent auf 25.156,18 Stellen.

3. Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

Für Anleger des US-amerikanischen Softwareunternehmens Zoom Communications wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend. Zur Nachricht

4. Südzucker korrigiert Ausblick nach unten

Niedrige Preise für Zucker und Ethanol belasten die Geschäfte von Südzucker deutlicher als bisher avisiert. Zur Nachricht

5. adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung für Sandalen-Design

Ungewöhnlicher Versöhnungsakt: Nach heftiger Kritik an einem Sandalen-Design hat der Sportartikelhersteller adidas indigene Vertreter in Südmexiko öffentlich um Verzeihung gebeten. Zur Nachricht

6. Alphabet-Aktie: Google enthüllt Verbrauchszahlen - Energie und Wasser für KI-Anfragen

Eine Text-Anfrage bei Googles KI-Software Gemini verbraucht nach Berechnungen des Internet-Konzerns im Schnitt so viel Strom wie knapp neun Sekunden Fernsehen. Die konkrete Energiemenge bezifferte Google auf 0,24 Wattstunden. Zur Nachricht

7. Apple-Aktie: Technologie-Debatte um Apple Pay spitzt sich zu

Ein texanisches FinTech-Unternehmen verklagt Apple wegen mutmaßlichen Diebstahls einer Schlüsseltechnologie für Apple Pay. Der Fall könnte für den Konzern brisant werden. Zur Nachricht

8. Gericht gibt Volkswagen-Tochter im Streit mit AfD-naher Stiftung recht

Die AfD-nahe Arbeitnehmerorganisation Zentrum bekommt vorerst keinen Zugang zu einem Werk der VW-Tochter Volkswagen Group Services. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise zeigen sich stabil. So tritt der WTI mit einem Zuwachs von marginalen 0,01 auf 63,47 Dollar auf der Stelle, während Brent um minimale 0,02 auf 67,65 Dollar verliert.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1588 US-Dollar und damit weniger als am Vortag.

Bildquellen: Picsfive / Shutterstock.com