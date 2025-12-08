DAX24.034 ±0,0%Est505.716 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +2,7%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.846 +1,8%Euro1,1656 +0,1%Öl63,65 -0,3%Gold4.210 +0,3%
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax tut sich schwer zum Wochenauftakt

08.12.25 09:47 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt haben sich Anleger am Montag erst einmal eher zurückgehalten. Die abwartende Haltung dürfte vor allem der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed geschuldet sein.

Der deutsche Leitindex DAX trat im frühen Handel mit 24.025 Punkten auf der Stelle. Seit dem Tief vom November bei unter 23.000 Zählern hatte sich das Börsenbarometer um viereinhalb Prozent nach oben gearbeitet und zuletzt auch wieder die runde Marke von 24.000 Punkten überwunden.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte notierte am Morgen 0,6 Prozent höher bei 29.859 Zählern. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gab leicht nach.

Am US-Anleihemarkt waren die Renditen zuletzt wieder gestiegen. Die Verzinsung zehnjähriger US-Papiere kletterte am Montag auf den höchsten Stand seit gut zwei Wochen. "Nach zuletzt zwei positiven Wochen in Serie könnten die steigenden Zinsen die bisherige Mini-Weihnachtsrally des Dax ausbremsen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Mit steigenden Zinsen gehen perspektivisch höhere Finanzierungskosten und womöglich Gewinndruck bei Unternehmen einher.

Mit Blick auf die bevorstehende Fed-Sitzung am Mittwoch warnt Marktstratege Mislav Matejka von JPMorgan vor zu hohen Erwartungen. Denn mit einer Zinssenkung werde inzwischen fest gerechnet. Der Aktienmarkt sei wieder in Sichtweite der Höchststände, da könnten die Anleger mit Blick auf das nahe Weihnachtsfest dem Drang zu Gewinnmitnahmen erliegen.

An der Spitze des Dax stiegen die Aktien von Bayer um 2,2 Prozent, angetrieben von einer Empfehlung der Bank JPMorgan. Ein negativer Kommentar von Morgan Stanley drückte den Kurs der Gea-Aktien (GEA) am Ende des Dax um 2,8 Prozent nach unten.

Auch in der zweiten Reihe sorgten Analysten für Bewegung. So ließ ein Kaufvotum der Bank Jefferies den Kurs des Online-Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 um 4 Prozent zulegen. Eine Kaufempfehlung der Citigroup für RENK bescherte den Papieren des Panzergetriebe-Herstellers ein Plus von fast 5 Prozent.

Die Aussicht auf eine Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) ließ dessen Aktienkurs um 17 Prozent nach oben schnellen.

Die Aktien von TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) stiegen um 3,3 Prozent. Die Papiere von Stabilus (Stabilus SE) büßten 3 Prozent ein; die Aussagen des Autozulieferers zum Geschäftsjahr 2025/2026 kamen am Markt nicht gut an./bek/mis