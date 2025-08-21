DAX24.305 +0,1%ESt505.477 +0,3%Top 10 Crypto15,72 +0,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.661 -0,1%Euro1,1605 ±-0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.330 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Lufthansa, BYD, Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie zeigt Stärke: DroneShield zwischen Partnerschaften und Expansion DroneShield-Aktie zeigt Stärke: DroneShield zwischen Partnerschaften und Expansion
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Neuer Aufschwung

DroneShield-Aktie zeigt Stärke: DroneShield zwischen Partnerschaften und Expansion

22.08.25 13:40 Uhr
DroneShield-Aktie klar erholt: Neue Partnerschaften und Expansion als Wachstumstreiber | finanzen.net

Nach einer kurzfristigen Kurskorrektur kann die DroneShield-Aktie wieder zulegen. Eine stärkere Partnerschaft in der Ukraine stützen den Kurs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
2,05 EUR 0,09 EUR 4,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Strategische Ukraine-Kooperation treibt an
• Europäische Expansion im Visier
• DroneShield-Aktie zeigt klare Erholungstendenz

Wer­bung

Kurswende nach heftigen Gewinnmitnahmen

Noch vor wenigen Tagen war die Aktie stark unter Druck geraten. Gewinnmitnahmen und der Abgang eines Großaktionärs hatten den Kurs prozentual zweistellig einbrechen lassen. Nun deutet sich eine Gegenbewegung an, da Investoren wieder verstärkt auf die mittelfristigen Perspektiven des Unternehmens blicken.

Nachdem es schon am Vortag für die DroneShield-Aktie in Sydney bis Handelsende wieder um 0,59 Prozent nach oben gegangen war auf 3,41 AUD, wurde die Aufwärtsbewegung auch vor dem Wochenende noch einmal fortgesetzt. So verteuerte sich das Papier am Freitag letztendlich sogar um stolze 4,99 Prozent auf 3,58 AUD.

Erweiterung der Unterstützung ukrainischer Kunden

Einer der Auslöser für den Kurszuwachs am Donnerstag war die Ankündigung des Unternehmens, seine Unterstützung für ukrainische Kunden erweitern zu wollen. Das Ziel: schnellere Updates, engerer technischer Austausch und verbesserte KI-gestützte Systemoptimierung. Dieser Schritt verlieh Investoren neuen Optimismus.

Wer­bung

Expansion in Europa als langfristiger Wachstumstreiber

Parallel dazu treibt DroneShield seine Präsenz auf dem europäischen Markt voran. Mit wachsendem Bedarf an Drohnenabwehrsystemen in NATO-Staaten positioniert sich das australische Unternehmen als wichtiger Technologieanbieter. Die Expansion in Europa wird von Analysten als strategisch entscheidend gewertet, um den Zugang zu sicherheitsrelevanten Großaufträgen zu sichern.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung