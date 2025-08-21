DAX24.324 +0,1%ESt505.482 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1595 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.331 -0,2%
Commerzbank-Aktie unter Druck: Kurzfristiger Abverkauf setzt sich fort

22.08.25 12:36 Uhr
Weitere Kursverluste bei Commerzbank-Aktie: Anleger setzen Verkäufe fort | finanzen.net

Die Commerzbank-Aktie setzt ihren Abwärtstrend fort und steht unter Druck. Langfristig dürfte die Bank allerdings auf Kurs bleiben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
36,40 EUR -1,30 EUR -3,45%
• Commerzbank-Aktie im Abwärtstaumel
• Langfristiger Trend intakt
• Unternehmensstrategie fokussiert auf Digitalisierung und Effizienzsteigerung

Abwärtstrend setzt sich fort

Für die Commerzbank stehen die Zeichen am Freitag auf Rot: Via XETRA büßt der Anteilsschein zwischenzeitlich um 3,88 Prozent ein auf 36,42 Euro. Dieser Rückgang setzt den Abwärtstrend fort, den die Bank seit einigen Tagen immer wieder verfolgt - unterbrochen durch zeitweise Lichtblicke.

Analysten äußern vor diesem Hintergrund zunehmend Bedenken hinsichtlich einer möglichen Korrektur, da die Bewertung der Aktie mittlerweile als hoch eingeschätzt wird.

Commerzbank-Aktie leidet unter Marktunsicherheit

Die Unsicherheit auf den Finanzmärkten und die anhaltenden Herausforderungen im Bankensektor tragen derzeit zur negativen Stimmung bei. Analysten warnen vor weiteren Kursverlusten der Aktie.

Unternehmensstrategie im Fokus

Trotz der aktuellen Kursentwicklung bleibt die Commerzbank ihrer Strategie treu. Die Bank setzt auf Digitalisierung und Effizienzsteigerung, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Allerdings müssen kurzfristige Herausforderungen gemeistert werden, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Langfristig befindet sich die Bank jedoch offenbar nach wie vor auf Kurs. Seit Jahresstart hat das Papier um fast 134 Prozent an Wert zugewonnen, und auch im vergangenen Monat ging es um mehr als 22 Prozent hoch. Lediglich auf 5-Tages-Sicht steht ein kleiner Abschlag von 1,42 Prozent an der Kurstafel.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
27.11.2023Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
