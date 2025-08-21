So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt

Marktüberblick Rohstoffe

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 1,03 Prozent auf 3.373,10 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 3.338,76 US-Dollar gestanden hatte.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Silberpreis um 2,09 Prozent auf 38,99 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 38,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 0,33 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:38 Uhr auf 1.362,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.357,50 US-Dollar lag.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Freitagabend hinzu. Um 1,21 Prozent auf 1.128,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.114,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,07 Prozent auf 67,72 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 67,67 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,46 Prozent auf 63,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 63,52 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -1,78 Prozent auf 3,17 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,23 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 19:16 Uhr steigt der Kaffeepreis um 3,66 Prozent auf 3,91 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,75 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Lebendrindpreis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 0,52 Prozent auf 2,40 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Lebendrindpreis-Kurs noch bei 2,39 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Maispreis kaum. Am Freitagabend lag der Maispreis bei 3,88 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 3,87 US-Dollar.

Derweil notiert der Mastrindpreis bei 3,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,56 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,09 Prozent.

Währenddessen legt der Orangensaftpreis um 2,04 Prozent auf 2,43 US-Dollar zu. Gestern war der Orangensaftpreis noch 2,36 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,29 Prozent auf 10,36 US-Dollar, nach 10,35 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,37 Prozent auf 297,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 296,80 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 2,24 Prozent auf 0,55 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,54 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:00 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,49 Prozent stärker bei 0,16 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,16 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr ab. Es geht -3,95 Prozent auf 2,70 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,83 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 1,53 Prozent auf 0,91 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,90 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 17,38 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 20:19 Uhr auf 17,38 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 20:41 Uhr fällt der Heizölpreis um -0,86 Prozent auf 61,02 US-Dollar. Am Vortag standen noch 61,55 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Reispreis um -2,16 Prozent auf 11,53 US-Dollar. Gestern stand der Reispreis noch bei 11,74 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -1,95 Prozent auf 603,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 611,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net