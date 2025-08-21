DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,73 +6,8%Dow45.625 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin99.634 +2,9%Euro1,1720 +1,0%Öl67,84 +0,3%Gold3.370 +0,9%
Marktüberblick Rohstoffe

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt

22.08.25 20:43 Uhr
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt | finanzen.net

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.581,90 USD 10,99 USD 0,43%
News
Baumwolle
0,66 USD 0,00 USD 0,62%
News
Bleipreis
1.930,85 USD 2,50 USD 0,13%
News
Dieselpreis Benzin
1,56 EUR 0,01 EUR 0,39%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,25 EUR 1,75 EUR 1,96%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,71 USD -0,10 USD -3,63%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.370,01 USD 31,25 USD 0,94%
News
Haferpreis
3,17 USD -0,06 USD -1,78%
News
Heizölpreis
61,02 USD -0,53 USD -0,86%
News
Holzpreis
604,00 USD -11,00 USD -1,79%
News
Kaffeepreis
3,91 USD 0,14 USD 3,66%
News
Kakaopreis
5.352,00 GBP -33,00 GBP -0,61%
News
Kohlepreis
99,85 USD -0,85 USD -0,84%
News
Kupferpreis
9.610,65 USD 34,40 USD 0,36%
News
Lebendrindpreis
2,40 USD 0,01 USD 0,52%
News
Mageres Schwein Preis
0,91 USD 0,01 USD 1,53%
News
Maispreis
3,88 USD 0,00 USD 0,00%
News
Mastrindpreis
3,60 USD 0,04 USD 1,09%
News
Milchpreis
17,38 USD 0,00 USD 0,00%
News
Naphthapreis (European)
559,22 USD 2,27 USD 0,41%
News
Nickelpreis
14.767,50 USD -10,00 USD -0,07%
News
Ölpreis (Brent)
67,84 USD 0,17 USD 0,25%
News
Ölpreis (WTI)
63,83 USD 0,35 USD 0,55%
News
Orangensaftpreis
2,43 USD 0,05 USD 2,04%
News
Palladiumpreis
1.125,00 USD 10,50 USD 0,94%
News
Palmölpreis
4.453,00 MYR 62,00 MYR 1,41%
News
Platinpreis
1.363,50 USD 6,00 USD 0,44%
News
Rapspreis
476,00 EUR -1,25 EUR -0,26%
News
Reispreis
11,53 USD -0,26 USD -2,16%
News
Silberpreis
38,96 USD 0,77 USD 2,02%
News
Sojabohnenmehlpreis
297,00 USD 1,10 USD 0,37%
News
Sojabohnenölpreis
0,55 USD 0,01 USD 2,24%
News
Sojabohnenpreis
10,36 USD 0,03 USD 0,29%
News
Super Benzin
1,64 EUR 0,00 EUR 0,24%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
196,75 EUR -0,25 EUR -0,13%
News
Zinkpreis
2.761,00 USD -1,30 USD -0,05%
News
Zinnpreis
33.489,00 USD -260,00 USD -0,77%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 0,49%
News

Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 1,03 Prozent auf 3.373,10 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 3.338,76 US-Dollar gestanden hatte.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Silberpreis um 2,09 Prozent auf 38,99 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 38,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 0,33 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:38 Uhr auf 1.362,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.357,50 US-Dollar lag.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Freitagabend hinzu. Um 1,21 Prozent auf 1.128,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.114,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,07 Prozent auf 67,72 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 67,67 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,46 Prozent auf 63,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 63,52 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -1,78 Prozent auf 3,17 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,23 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 19:16 Uhr steigt der Kaffeepreis um 3,66 Prozent auf 3,91 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,75 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Lebendrindpreis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 0,52 Prozent auf 2,40 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Lebendrindpreis-Kurs noch bei 2,39 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Maispreis kaum. Am Freitagabend lag der Maispreis bei 3,88 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 3,87 US-Dollar.

Derweil notiert der Mastrindpreis bei 3,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,56 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,09 Prozent.

Währenddessen legt der Orangensaftpreis um 2,04 Prozent auf 2,43 US-Dollar zu. Gestern war der Orangensaftpreis noch 2,36 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,29 Prozent auf 10,36 US-Dollar, nach 10,35 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,37 Prozent auf 297,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 296,80 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 2,24 Prozent auf 0,55 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,54 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:00 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,49 Prozent stärker bei 0,16 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,16 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr ab. Es geht -3,95 Prozent auf 2,70 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,83 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 1,53 Prozent auf 0,91 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,90 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 17,38 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 20:19 Uhr auf 17,38 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 20:41 Uhr fällt der Heizölpreis um -0,86 Prozent auf 61,02 US-Dollar. Am Vortag standen noch 61,55 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Reispreis um -2,16 Prozent auf 11,53 US-Dollar. Gestern stand der Reispreis noch bei 11,74 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -1,95 Prozent auf 603,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 611,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

