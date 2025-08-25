DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 34/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 15.08.2025 und dem 22.08.2025. Stand ist der 22.08.2025.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -3,85 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 39: Airbus SE
Airbus SE: -3,29 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 38: Commerzbank
Commerzbank: -2,25 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 37: Beiersdorf
Beiersdorf: -2,20 Prozent
Quelle: Beiersdorf
Platz 36: EON SE
EON SE: -2,15 Prozent
Quelle: E.ON AG
Platz 35: Siemens Energy
Siemens Energy: -2,05 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 34: SAP SE
SAP SE: -1,86 Prozent
Quelle: SAP
Platz 33: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -1,79 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 32: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -1,75 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 31: Hannover Rück
Hannover Rück: -1,33 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 30: Allianz
Allianz: -1,19 Prozent
Quelle: JPstock / Shutterstock.com
Platz 29: Sartorius vz
Sartorius vz: -0,78 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 28: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -0,29 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 27: Rheinmetall
Rheinmetall: 0,09 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 26: Merck
Merck: 0,09 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 25: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 0,27 Prozent
Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Platz 24: Vonovia SE
Vonovia SE: 0,42 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 23: Daimler Truck
Daimler Truck: 0,51 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 22: Infineon
Infineon: 0,53 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 21: Brenntag SE
Brenntag SE: 1,03 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 20: Siemens
Siemens: 1,13 Prozent
Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com
Platz 19: QIAGEN
QIAGEN: 1,41 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 18: BMW
BMW: 1,42 Prozent
Quelle: BMW Group
Platz 17: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 1,46 Prozent
Quelle: Terramara / pixelio.de
Platz 16: Continental
Continental: 1,74 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 15: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,91 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 14: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 1,93 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 13: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 2,28 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 12: Porsche
Porsche: 2,42 Prozent
Quelle: http://www.porsche.com
Platz 11: RWE
RWE: 2,56 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 10: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 3,00 Prozent
Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 9: Porsche Automobil vz
Porsche Automobil vz: 3,03 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 8: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 3,05 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 7: adidas
adidas: 3,16 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 6: Henkel vz
Henkel vz: 3,33 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 5: Fresenius SE
Fresenius SE: 3,65 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 4: BASF
BASF: 4,12 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 3: Symrise
Symrise: 5,46 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 2: Bayer
Bayer: 5,58 Prozent
Quelle: Bayer AG
Platz 1: Zalando
Zalando: 8,31 Prozent
Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com