DAX-Performance

DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

22.08.25 18:04 Uhr
DAX-Performance KW 34: Wer punktete, wer verlor? Die Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.363,1 PKT 69,8 PKT 0,29%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 34 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 34/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 15.08.2025 und dem 22.08.2025. Stand ist der 22.08.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -3,85 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 39: Airbus SE

Airbus SE: -3,29 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 38: Commerzbank

Commerzbank: -2,25 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 37: Beiersdorf

Beiersdorf: -2,20 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Platz 36: EON SE

EON SE: -2,15 Prozent

Quelle: E.ON AG

Platz 35: Siemens Energy

Siemens Energy: -2,05 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 34: SAP SE

SAP SE: -1,86 Prozent

Quelle: SAP

Platz 33: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -1,79 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 32: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -1,75 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 31: Hannover Rück

Hannover Rück: -1,33 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 30: Allianz

Allianz: -1,19 Prozent

Quelle: JPstock / Shutterstock.com

Platz 29: Sartorius vz

Sartorius vz: -0,78 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 28: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -0,29 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 27: Rheinmetall

Rheinmetall: 0,09 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 26: Merck

Merck: 0,09 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 25: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 0,27 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Platz 24: Vonovia SE

Vonovia SE: 0,42 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 23: Daimler Truck

Daimler Truck: 0,51 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 22: Infineon

Infineon: 0,53 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 21: Brenntag SE

Brenntag SE: 1,03 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 20: Siemens

Siemens: 1,13 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Platz 19: QIAGEN

QIAGEN: 1,41 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 18: BMW

BMW: 1,42 Prozent

Quelle: BMW Group

Platz 17: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 1,46 Prozent

Quelle: Terramara / pixelio.de

Platz 16: Continental

Continental: 1,74 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 15: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,91 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 14: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 1,93 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 13: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 2,28 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 12: Porsche

Porsche: 2,42 Prozent

Quelle: http://www.porsche.com

Platz 11: RWE

RWE: 2,56 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 10: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 3,00 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 9: Porsche Automobil vz

Porsche Automobil vz: 3,03 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 8: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 3,05 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Platz 7: adidas

adidas: 3,16 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 6: Henkel vz

Henkel vz: 3,33 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 5: Fresenius SE

Fresenius SE: 3,65 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 4: BASF

BASF: 4,12 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 3: Symrise

Symrise: 5,46 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 2: Bayer

Bayer: 5,58 Prozent

Quelle: Bayer AG

Platz 1: Zalando

Zalando: 8,31 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:16Powell-Rede in Jackson Hole treibt an: DAX zieht nach oben - Kommt die Leitzinssenkung im September?
18:05ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Powells Zinssenkungssignal stützt den Dax
18:04DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
18:00Gold und US-Dollar im Spannungsfeld von Handelskonflikt und Geldpolitik
