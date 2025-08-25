DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.646 +1,9%Nas21.504 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,85 +0,3%Gold3.370 +1,0%
NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Powell stimuliert

Bitcoin steigt über 117.000 US-Dollar - Aussicht auf US-Zinssenkung beflügelt

22.08.25 19:56 Uhr
Der Bitcoin ist am Freitag nach der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell über 117.000 US-Dollar gestiegen. Dieser öffnete nach Einschätzung von Ökonomen die Tür für eine Leitzinssenkung im September.

Vor der Rede hatte der Bitcoin noch unter der Marke von 112.000 Dollar notiert. Zuletzt gab er einen kleinen Teil seiner Tagesgewinne ab und kostete rund 116.500 Dollar.

Powell sprach auf einer Konferenz in Jackson Hole davon, dass die sich verändernden Risiken eine Anpassung der Geldpolitik erforderlich machen können. Er verwies auch auf die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten. Der als riskant geltende Bitcoin profitiert von einem niedrigeren Zinsniveau.

"Powells Rhetorik ist Wasser auf die Mühlen der Anleger", kommentierte Timo Emden, Analyst bei Emden Research. "Die Aussicht auf eine Lockerung der geldpolitischen Zügel liefert Treibstoff für eine Erleichterungsrally".

Vor gut einer Woche hatte der Bitcoin erstmals die Marke von 124.000 Dollar überwunden und ein Rekordhoch von 124.517 Dollar erklommen. "Erst eine nachhaltige Eroberung der psychologisch wichtigen 120.000-Dollar-Marke könnte den Weg zurück auf das Rekordhoch ebnen", schrieb Emden.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com, MarkoAliaksandr / Shutterstock.com