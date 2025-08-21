Uber-Aktie fester: Uber-Angebot für Frauen - Wartezeiten doppelt so lang
Drei Monate nach dem Start eines Uber-Angebots speziell für Frauen ist die Zahl der Fahrerinnen nach Angaben des Unternehmens gestiegen.
Werte in diesem Artikel
Dennoch ist die Wartezeit für Frauen, die sich für eine Fahrt ausschließlich mit einer Fahrerin entscheiden, doppelt so lang wie die durchschnittliche Wartezeit aller Kunden in Berlin, München und Frankfurt. In den drei Städten bietet Uber Frauen seit dem 22. Mai an, Fahrten mit Fahrerinnen zu buchen.
"Die durchschnittliche Wartezeit in den drei Städten allgemein liegt bei rund fünf Minuten", teilte ein Uber-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei der Option "Women Drivers" liege sie bei rund zehn Minuten.
Uber: Seit Start des Angebots mehr Fahrerinnen rekrutiert
Mit dem Angebot will Uber das Sicherheitsgefühl von Frauen insbesondere nachts stärken. Einen Aufpreis müssen die Frauen dem Unternehmen zufolge nicht zahlen. Auch Fahrerinnen haben die Möglichkeit, ausschließlich Anfragen von Frauen zu erhalten. Das Problem ist nur: Der Anteil der Fahrerinnen auf der Plattform ist gering.
"Nach dem Start konnten wir sehen, dass bei den Beförderungsunternehmen, mit denen wir kooperieren, die Anzahl der Fahrerinnen gestiegen ist", teilte Uber mit. "Wir hoffen, dass sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzt und der Job als Fahrer auch für Frauen noch attraktiver wird."
Angebot künftig auch in NRW verfügbar
Uber betreibt keine eigenen Fahrzeugflotten. Stattdessen vermittelt das Unternehmen Fahrten bei Mietwagenunternehmen, bei denen auch die Fahrerinnen und Fahrer angestellt sind.
Die Vermittlungsoptionen "Women Drivers" soll bald auch in Köln und Düsseldorf angeboten werden, hieß es. Ein genaues Datum für den Start nannte Uber aber nicht.
Im vorbörslichen NYSE-Handel zeigte sich die Uber-Aktie zeitweise 0,23 Prozent stärker bei 94,45 US-Dollar.
/nif/DP/nas
BERLIN (dpa-AFX)
