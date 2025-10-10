DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,98 +2,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.938 -0,3%Euro1,1569 ±0,0%Öl64,86 -0,6%Gold3.960 -0,4%
AKTIE IM FOKUS: Nach 'Sell' von UBS droht Brenntag Abrutschen unter 50 Euro

10.10.25 08:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
49,63 EUR -1,77 EUR -3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Verkaufsempfehlung der Bank UBS droht für die Aktien von Brenntag (Brenntag SE) am Freitag unter eine wichtige Unterstützung zu fallen. Auf Tradegate fiel der Kurs um gut 3 Prozent auf 49,85 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Zuletzt hatte er an der runden 50-Euro-Marke Unterstützung gefunden. Nun droht ein Tief seit Mitte 2021.

Zwar werde der neue Chef Jens Birgersson irgendwann neue Zielvorgaben zur Verbesserung der Profitabilität setzen, schrieb Analystin Nicole Manion von UBS. Bislang seien diese Pläne aber nicht in Sicht. Und weil gleichzeitig die Leiter der beiden Sparten Essentials und Specialties das Unternehmen in den kommenden zwei Monaten verlassen, sei Brenntag gegenwärtig "noch stark im Wandel begriffen"./bek/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
08:56Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:56Brenntag SE SellUBS AG
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
