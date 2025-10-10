AKTIE IM FOKUS: Nach 'Sell' von UBS droht Brenntag Abrutschen unter 50 Euro
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Verkaufsempfehlung der Bank UBS droht für die Aktien von Brenntag (Brenntag SE) am Freitag unter eine wichtige Unterstützung zu fallen. Auf Tradegate fiel der Kurs um gut 3 Prozent auf 49,85 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Zuletzt hatte er an der runden 50-Euro-Marke Unterstützung gefunden. Nun droht ein Tief seit Mitte 2021.
Zwar werde der neue Chef Jens Birgersson irgendwann neue Zielvorgaben zur Verbesserung der Profitabilität setzen, schrieb Analystin Nicole Manion von UBS. Bislang seien diese Pläne aber nicht in Sicht. Und weil gleichzeitig die Leiter der beiden Sparten Essentials und Specialties das Unternehmen in den kommenden zwei Monaten verlassen, sei Brenntag gegenwärtig "noch stark im Wandel begriffen"./bek/mis
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Brenntag SE Sell
|UBS AG
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|19.08.2025
|Brenntag SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|20.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Brenntag SE Sell
|UBS AG
|18.08.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|18.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
