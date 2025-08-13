Brenntag Aktie
Marktkap. 8,01 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 53 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers im Schnitt um acht Prozent. Der neue Chef dürfte einiges an Arbeit vor sich haben./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Underperform
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
55,02 €
|Abst. Kursziel*:
-14,58%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
54,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,20%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|09:21
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|09:21
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|21.07.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.25
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.25
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.