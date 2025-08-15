DAX 24.282 -0,3%ESt50 5.418 -0,6%Top 10 Crypto 15,96 -0,2%Dow 44.946 +0,1%Nas 21.623 -0,4%Bitcoin 98.710 -1,6%Euro 1,1680 -0,3%Öl 65,98 -0,2%Gold 3.349 +0,4%
Top News
Broadcom-Aktie verliert trotz Rückendeckung durch Analystenempfehlung an Boden Broadcom-Aktie verliert trotz Rückendeckung durch Analystenempfehlung an Boden
Rekordhoch im Blick? Siemens Energy-Aktie nach Verlusten wieder stärker Rekordhoch im Blick? Siemens Energy-Aktie nach Verlusten wieder stärker
Brenntag Aktie

Brenntag Aktien-Sparplan
53,82 EUR -0,68 EUR -1,25 %
STU
Marktkap. 7,88 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

Brenntag SE
53,82 EUR -0,68 EUR -1,25%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal von 51 auf 48 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Resultate und der weitere Ausblick für dieses Geschäftsjahr seien von anhaltender Unsicherheit geprägt, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf eine erwogene Trennung der beiden Segmente von Brenntag hält er die Vorteile einer potenziellen Aufspaltung für noch nicht vollständig ersichtlich./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Brenntag SE

11:01 Brenntag Verkaufen DZ BANK
08:01 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
14.08.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Brenntag Neutral UBS AG
mehr Analysen

