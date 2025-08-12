DAX 24.274 +0,4%ESt50 5.404 +0,3%Top 10 Crypto 16,52 -2,8%Dow 44.819 -0,2%Nas 21.682 -0,1%Bitcoin 102.026 -3,2%Euro 1,1658 -0,4%Öl 66,53 +1,2%Gold 3.348 -0,2%
Brenntag Aktie

53,56 EUR -1,44 EUR -2,62 %
STU
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

Deutsche Bank AG

14:46 Uhr
Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit seiner gesenkten Schätzung für das operative Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers liege er nun um fünf Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Schätzung für 2026 liege er sogar um zehn Prozent unter der Markterwartung./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
55,02 €		 Abst. Kursziel*:
-9,12%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
53,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,65%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

14:46 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
09:21 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Brenntag Neutral UBS AG
13.08.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

