MÄRKTE ASIEN/Schwach - Neue US-Zölle belasten Pharma-Werte

DOW JONES--Mit teils kräftigen Verlusten zeigen sich die asiatischen Börsen am letzten Handelstag der Woche. Die Sorgen vor einer weiteren Verschärfung des Zoll-Konflikts mit den USA belasten das Sentiment. Dazu kommen erneut negative Vorgaben von der Wall Street. Hintergrund war die weiter unklare Frage über künftigen Zinskurs der US-Notenbank. Dies rückt den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, in den Fokus, der am Nachmittag veröffentlicht wird.

US-Präsident Trump hat auf eine Vielzahl von Produkten neue Zölle verhängt, die am 1. Oktober in Kraft treten sollen. Trump kündigte Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die USA an. Sollten Pharma-Hersteller eine Produktionsstätte in den USA bauen, könnten sie damit den Zoll umgehen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Unternehmen, die bereits einen Baubeginn festgelegt oder mit dem Bau angefangen hätten, seien von den geplanten Aufschlägen ebenfalls ausgenommen, hieß es weiter. Ab Oktober will Trump zudem auf Möbel Zölle von 50 Prozent erheben. Auf große, schwere Lastwagen will der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent verhängen.

In der Folge stehen vor allem die Pharma-Werte in Asien unter Abgabedruck. So fallen Samsung Biologics um 1,7 Prozent und WuXi Biologics geben in Hongkong um 1,3 Prozent nach. Die Aktien von Daiichi Sankyo büßen in Tokio 2,6 Prozent ein.

An den chinesischen Börsen verliert der Shanghai-Composite 0,2 Prozent und für den Hang-Seng-Index geht es um 0,6 Prozent nach unten. Der Kospi büßt dagegen 2,7 Prozent ein, belastet von Abgaben bei den schwergewichteten Werten aus dem Technologe-Bereich.

Vor allem Titel mit Bezug zu künstlicher Intelligenz (KI) stehen unter Druck. Hier steigen die Sorgen über eine mögliche Blase im Sektor, heißt es. Auslöser war die Nvidia-Investition in Höhe von 100 Milliarden Dollar in OpenAI. Dies veranlasst Investoren Gewinne bei den Technologieaktien mitnehmen, heißt es. So verlieren in Seoul Samsung Electronics 3,6 Prozent und SK Hynix 5,1 Prozent. Die Aktien des Nvidia-Zulieferers TSMC fallen in Taiwan um 1,9 Prozent. In China verlieren Xiaomi, Alibaba und Tencent bis zu 5,4 Prozent.

Dagegen hält sich der Nikkei-225 in Tokio mit einem Abschlag von 0,6 Prozent recht gut. Hier stützen die Verbraucherpreise für den Großraum Tokio. Diese sind im September gegenüber dem Vorjahr weniger stark gestiegen sind als erwartet. Es erhöht die Erwartung, dass die Bank of Japan das aktuelle Zinsniveau beibehalten könnte, heißt es. Ein stärkeres Plus des Nikkei-225 verhinderten Abgaben bei Technologie- und Pharmawerten, so ein Beobachter.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.791,30 +0,2% +7,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 45.473,07 -0,6% +14,4% 08:30

Kospi (Seoul) 3.378,99 -2,7% +40,8% 08:30

Shanghai-Comp. 3.846,33 -0,2% +15,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.312,90 -0,6% +32,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:21 % YTD

EUR/USD 1,1681 0,2 1,1659 1,1746 +13,3%

EUR/JPY 174,84 0,1 174,65 174,66 +7,2%

EUR/GBP 0,8747 0,0 0,8743 0,8727 +5,5%

GBP/USD 1,3355 0,1 1,3340 1,3459 +7,5%

USD/JPY 149,68 -0,1 149,78 148,70 -5,4%

USD/KRW 1.412,42 0,2 1.409,90 1.401,34 -4,8%

USD/CNY 7,1213 -0,0 7,1244 7,1143 -1,3%

USD/CNH 7,1411 -0,1 7,1449 7,1321 -2,7%

USD/HKD 7,7806 -0,0 7,7823 7,7769 +0,1%

AUD/USD 0,6542 0,0 0,6539 0,6591 +6,4%

NZD/USD 0,5769 0,0 0,5768 0,5820 +3,9%

BTC/USD 109.522,95 0,0 109.494,35 111.787,55 +20,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,58 64,40 +0,3% +0,18 -10,1%

Brent/ICE 69,54 69,42 +0,2% +0,12 -7,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.746,93 3.748,83 -0,1% -1,90 +42,4%

Silber 44,81 45,175 -0,8% -0,37 +51,9%

Platin 1.326,52 1.314,88 +0,9% +11,64 +43,6%

Kupfer 4,79 4,76 +0,6% +0,03 +16,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

