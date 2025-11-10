DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,27 +2,9%Nas23.476 +2,1%Bitcoin91.496 +0,9%Euro1,1566 +0,1%Öl63,85 +0,2%Gold4.105 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Hoffnungen auf Shutdown-Ende ermutigen Anleger

10.11.25 18:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.482,7 PKT 478,1 PKT 2,08%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas wichtigsten Börsen haben die Anleger am Montag nach einer fast zweiwöchigen Schwächephase wieder Mut geschöpft. Mögliche Fortschritte bei der Beendigung des "Shutdowns" in den USA sorgten zu Wochenbeginn international für wieder etwas mehr Risikobereitschaft, hieß es.

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 ging 1,76 Prozent höher bei 5.664,46 Punkten über die Ziellinie, nachdem er am Freitag noch auf seinen niedrigsten Stand seit Mitte Oktober gefallen war. Außerhalb der Eurozone stieg der schweizerische SMI um 1,28 Prozent auf 12.455,20 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 1,08 Prozent auf 9.787,15 Punkte zu.

Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA machten Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt, um den längsten Teilstillstand der Regierungsgeschäfte in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu beenden. Der Senat votierte mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten.

"Es gibt zwar noch Hürden im Kongress, die Belastung der Bevölkerung durch den Stillstand der Bundesbehörden hat aber nun offenkundig ein Handeln der Politiker erforderlich gemacht", schrieb der Analyst Tobias Basse von der NordLB. Er glaubt, dass der "Shutdown" das US-Wirtschaftswachstum in gewissem Umfang bremst. Bei einer Lösung könnten bald Wirtschaftsdaten nachgeholt werden, die Aufschluss über den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft geben.

Wer­bung

Im Branchenvergleich waren die Teilindizes der Banken sowie Reise- und Freizeittitel zu Beginn der neuen Woche im Sektorvergleich die größten Gewinner. Im Reisesektor prägten steigende Papiere von Fluggesellschaften das Bild. Im Bankensektor fielen die Titel der Commerzbank nach einer Kaufempfehlung durch den Deutsche-Bank-Analysten Benjamin Goy besonders positiv auf.

Auch der Tech-Sektor profitierte von der Markterholung, die sich auch an der US-Börse Nasdaq relativ stark zeigte. Hilfreich waren bei Chipwerten weitere positive Nachrichten aus China: Im Streit über ausbleibende Chiplieferungen des für die Autoindustrie wichtigen Zulieferers Nexperia gibt es nach Angaben von EU-Handelskommissar Maros Sefcovic ermutigende Fortschritte.

Wie Sefcovic mitteilte, hat das chinesische Handelsministerium am Samstag gegenüber der Europäischen Kommission bestätigt, dass Ausfuhrverfahren für Nexperia-Chips weiter vereinfacht werden. Der Chef des Autozulieferers Aumovio hatte bereits am Freitag der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt, dass China Exportverbote für Halbleiter von Nexperia aufgehoben habe. Dies hatte aber nur den Autotiteln geholfen.

Wer­bung

Die Aktien von Novo Nordisk stoppten mit einem Kursplus von 1,2 Prozent ihre Talfahrt. Dass US-Konkurrent Pfizer im Bieterkampf um das US-Adipositas-Startup Metsera das Rennen gemacht hat, liest sich laut Analyst Emmanuel Papadakis von der Deutschen Bank moderat positiv für den dänischen Pharmakonzern. Der Ausblick auf 2026 dürfte nun aber den Erwartungen an ein deutliches Umsatzwachstum einen weiteren Dämpfer versetzen.

Beim Branchenrivalen Roche konnten sich die Anleger über einen fast vier Prozent großen Kursanstieg freuen. Die Schweizer legten Phase-III-Studiendaten für das Medikament Fenebrutinib vor, die eine Verringerung der Rückfallrate bei Multipler Sklerose belegten. Die Deutsche Bank gab am Montag ihre bisherige Verkaufsempfehlung für Roche auf.

Der Schnaps- und Guinness-Hersteller Diageo punktete mit der Nachricht, dass mit dem früheren Tesco-Chef Dave Lewis ein neuer Unternehmenschef gefunden wurde. Lewis tritt sein Amt Anfang 2026 an. Bis dahin werde Nik Jhangiani weiterhin übergangsweise das Unternehmen leiten und dann wieder die Rolle des Finanzchefs übernehmen. Die Diageo-Aktien legten in London um mehr als fünf Prozent zu./tih/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

18:51Amazon to cut 14,000 corporate jobs amid AI investment
18:47Outage at Amazon cloud service unit causes major disruption
18:16ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Hoffnungen auf Shutdown-Ende ermutigen Anleger
18:00Apple Has New iPhone Satellite Features in the Works, Report Says
18:00NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagmittag mit positivem Vorzeichen
17:56Strategy Buys 487 BTC But MSTR Teeters Below $240
17:47Microsoft Deal Could 'Truly Change' How Investors See IREN, Analyst Says
17:47Why Alphabet Stock Popped Today
mehr