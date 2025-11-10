DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,27 +2,9%Nas23.476 +2,1%Bitcoin91.496 +0,9%Euro1,1566 +0,1%Öl63,85 +0,2%Gold4.105 +2,6%
Hellofresh weist Bericht von Grizzly Research erneut zurück

10.11.25 18:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
5,88 EUR 0,14 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Berliner Kochboxenversender Hellofresh hat am Montag eine ausführliche Stellungnahme zu einem Bericht des Shortsellers Grizzly Research veröffentlicht, und die darin erhobenen Vorwürfe erneut als falsch und irreführend zurückgewiesen. So seien unter anderem wichtige Zusammenhänge und öffentlich zugängliche Fakten ausgelassen worden, was zu falschen Schlussfolgerungen führe. Viele Behauptungen beruhten eher auf Spekulationen als auf überprüfbaren Informationen. Einige stünden auch in direktem Widerspruch zu öffentlichen Mitteilungen und Offenlegungen.

"Der Bericht stellt die Realität unseres Geschäfts, unsere Strategie und die Art und Weise, wie wir als Unternehmen agieren, grob falsch dar. Hellofresh hat stets transparent und umsichtig gehandelt und hat nichts zu verbergen", teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit und kritisierte, nie direkt von Grizzly Research kontaktiert worden zu sein.

Hellofresh habe daher keine Gelegenheit gehabt, vor der Veröffentlichung des Berichts auf die Behauptungen zu reagieren. In seiner Stellungnahme geht das Unternehmen auf diese zum Teil detailliert ein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 12:14 ET (17:14 GMT)

Analysen zu HelloFresh

DatumRatingAnalyst
07.11.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
06.11.2025HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
01.11.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2025HelloFresh BuyUBS AG
31.10.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.11.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2025HelloFresh BuyUBS AG
31.10.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025HelloFresh BuyUBS AG
30.10.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
06.11.2025HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
31.10.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

