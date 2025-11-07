Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend mit KursVerlusten

So entwickelt sich Alibaba

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 164,39 USD ab.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,9 Prozent auf 164,39 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 161,24 USD. Mit einem Wert von 162,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.090.799 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 17,20 Prozent zulegen. Am 14.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,38 CNY.

Alibaba veröffentlichte am 29.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 33,59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Alibaba am 13.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 49,45 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

