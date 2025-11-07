DAX23.564 -0,7%Est505.576 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.730 -1,4%Bitcoin86.860 -1,0%Euro1,1588 +0,4%Öl63,66 +0,1%Gold3.995 +0,5%
Kurs der Alibaba

Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

07.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 161,83 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
140,00 EUR -5,80 EUR -3,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Alibaba befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,4 Prozent auf 161,83 USD ab. Bei 161,24 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 162,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 443.383 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 192,67 USD an. 19,05 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 USD ab. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 101,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2025 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,38 CNY je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 29.08.2025. Das EPS belief sich auf 2,57 USD gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 34,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 49,45 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Frankreich droht mit Verbot von SHEIN

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus

In eigener Sache

Nachrichten zu Alibaba

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

