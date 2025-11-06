DAX23.732 -1,3%Est505.607 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -4,2%Nas23.073 -1,8%Bitcoin88.066 -2,6%Euro1,1536 +0,4%Öl63,22 -0,5%Gold3.978 ±-0,0%
Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
144,40 EUR 0,80 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 15:53 Uhr 2,5 Prozent. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 170,50 USD aus. Mit einem Wert von 168,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 353.898 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 14.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 110,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,38 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier.

Am 29.08.2025 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 34,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 49,45 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

