Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag fester

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 165,28 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 165,28 USD zu. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 165,28 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 279.848 Alibaba-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 80,30 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 105,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,38 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 29.08.2025. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,39 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 34,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2026 49,45 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

