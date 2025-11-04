DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.375 -1,9%Bitcoin88.385 -4,4%Euro1,1482 -0,3%Öl64,41 -0,7%Gold3.943 -1,5%
04.11.25 20:23 Uhr
Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Abend auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 164,86 USD abwärts.

Die Alibaba-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 164,86 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 162,21 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,47 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.029.726 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 14,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 80,30 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 105,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,38 CNY ausgeschüttet werden.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 34,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 13.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 49,44 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.net

