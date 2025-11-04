Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Abend auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 164,86 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Alibaba-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 164,86 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 162,21 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,47 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.029.726 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 14,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 80,30 USD. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 105,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,38 CNY ausgeschüttet werden.
Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 34,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 13.11.2025 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 49,44 CNY je Alibaba-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie
Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht
Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus
Alibaba eröffnet zweites Rechenzentrum in Dubai - Schwenkt die Aktie wieder in den Rallymodus?
Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Nachrichten zu Alibaba
Analysen zu Alibaba
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.2017
|Alibaba Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|09.01.2017
|Alibaba Accumulate
|Standpoint Research
|29.10.2015
|Alibaba Hold
|Standpoint Research
|06.05.2015
|Alibaba Hold
|T.H. Capital
|23.02.2012
|Alibabacom neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.04.2017
|Alibaba Reduce
|Standpoint Research
|02.12.2011
|Alibabacom reduce
|Nomura
|25.11.2011
|Alibabacom reduce
|Nomura
|27.09.2011
|Alibabacom underperform
|Macquarie Research
|12.08.2011
|Alibabacom underperform
|Macquarie Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen