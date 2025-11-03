Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 167,74 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 167,74 USD. Bei 167,34 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 168,20 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 255.718 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 14,86 Prozent wieder erreichen. Bei 80,30 USD fiel das Papier am 14.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 52,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,38 CNY aus.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,39 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 33,59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2026 auf 49,60 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

