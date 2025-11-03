Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Alibaba

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 168,36 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 168,36 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 165,58 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 894.674 Stück.

Bei 192,67 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,38 CNY aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 29.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,24 Mrd. USD – ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2026 49,60 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

