GNW-News: Exterro tritt dem AWS ISV Accelerate-Programm bei

^PORTLAND, Oregon, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der führende

Anbieter von Software für Datenrisikomanagement, gab heute bekannt, dass das

Wer­bung Wer­bung

Unternehmen dem Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV)

Accelerate-Programm beigetreten ist, einem Co-Selling-Programm für AWS-Partner,

die Softwarelösungen anbieten, die auf AWS laufen oder in AWS integriert sind.

Das Programm unterstützt AWS-Partner dabei, neue Geschäftsmöglichkeiten zu

erschließen, indem es teilnehmende ISVs direkt mit der AWS-Vertriebsorganisation

vernetzt.

Wer­bung Wer­bung

Die Datenrisikomanagement-Plattform von Exterro ermöglicht es Unternehmen, ihre

Daten unabhängig von ihrem Speicherort zu identifizieren, zu verstehen und zu

verwalten. Damit unterstützt sie Rechts-, Datenschutz-, Compliance- und digitale

Forensik-Teams dabei, Risiken zu reduzieren, Untersuchungen zu beschleunigen und

die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Durch die

Verfügbarkeit im Rahmen des AWS ISV Accelerate-Programms haben

Wer­bung Wer­bung

Unternehmenskunden nun einen leichteren Zugang zur Exterro-Plattform, um

Workflows wie die folgenden zu transformieren:

* Aufbewahrungspflichtmanagement

* Dokumentenprüfung

* interne Untersuchungen

* Datenzuordnung und -kategorisierung

* Reaktion auf Zwischenfälle

Die Exterro-Lösung ermöglicht es Unternehmen, Arbeitsabläufe zu koordinieren und

zu automatisieren, indem sie verantwortungsbewusste KI und die Exterro

Intelligence nutzt, um Erkenntnisse zu beschleunigen und messbare Zeit- und

Kosteneinsparungen zu erzielen.

?Durch die Teilnahme am AWS ISV Accelerate-Programm erweitern wir den Zugang

unserer Kunden zu unserer KI-gestützten Datenrisikomanagement-Plattform für

Unternehmen, die unsere Lösungen für eDiscovery und Dokumentenprüfung bis hin zu

Datenschutz, Sicherheit, Governance und digitaler Forensik umfasst", erklärte

Bruce Holbert, Senior Director, Channel Sales

(https://www.linkedin.com/company/135915/) bei Exterro.?Die Zusammenarbeit mit

AWS steht im Einklang mit unserem Engagement, strategische Partnerschaften

aufzubauen, die es unseren Kunden erleichtern, ihre Daten unabhängig von ihrem

Speicherort zu verwalten und zu schützen."

Das AWS ISV Accelerate-Programm bietet Exterro Unterstützung beim gemeinsamen

Vertrieb und Vorteile, um durch die Zusammenarbeit mit AWS-Vertriebsmitarbeitern

weltweit die Kundenanforderungen zu erfüllen. Co-Selling sorgt für bessere

Kundenergebnisse und gewährleistet das gegenseitige Engagement von AWS und

seinen Partnern.

Mitglieder des AWS ISV Accelerate-Programms müssen die höchsten Standards der

Branche erfüllen und sich einer umfassenden Bewertung unterziehen, um in das

Programm aufgenommen zu werden. Exterro hat an einer umfassenden Architektur-

und Sicherheitsprüfung teilgenommen, um die Qualität und das Design seiner

Lösungen sicherzustellen. Der Nachweis der Kundenzufriedenheit wurde ebenfalls

geprüft, um die Erfolge zu validieren, die Exterro-Kunden in verschiedenen

Branchen erzielt haben.

Die Lösungen von Exterro sind weltweit verfügbar. Weitere Informationen finden

Sie hier. (https://www.exterro.com/resources/product-briefs/review)

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer

umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und

Governance, sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern

macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell

Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern

präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen Compliance sicherstellen,

Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken

können. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen

mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen. Für weitere Informationen

besuchen Sie bitte www.exterro.com (http://www.exterro.com/)

Medienkontakt:

Anamika Dhirendrakumar

anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)

Â°