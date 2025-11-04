GNW-News: Exterro tritt dem AWS ISV Accelerate-Programm bei
^PORTLAND, Oregon, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der führende
Anbieter von Software für Datenrisikomanagement, gab heute bekannt, dass das
Unternehmen dem Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV)
Accelerate-Programm beigetreten ist, einem Co-Selling-Programm für AWS-Partner,
die Softwarelösungen anbieten, die auf AWS laufen oder in AWS integriert sind.
Das Programm unterstützt AWS-Partner dabei, neue Geschäftsmöglichkeiten zu
erschließen, indem es teilnehmende ISVs direkt mit der AWS-Vertriebsorganisation
vernetzt.
Die Datenrisikomanagement-Plattform von Exterro ermöglicht es Unternehmen, ihre
Daten unabhängig von ihrem Speicherort zu identifizieren, zu verstehen und zu
verwalten. Damit unterstützt sie Rechts-, Datenschutz-, Compliance- und digitale
Forensik-Teams dabei, Risiken zu reduzieren, Untersuchungen zu beschleunigen und
die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Durch die
Verfügbarkeit im Rahmen des AWS ISV Accelerate-Programms haben
Unternehmenskunden nun einen leichteren Zugang zur Exterro-Plattform, um
Workflows wie die folgenden zu transformieren:
* Aufbewahrungspflichtmanagement
* Dokumentenprüfung
* interne Untersuchungen
* Datenzuordnung und -kategorisierung
* Reaktion auf Zwischenfälle
Die Exterro-Lösung ermöglicht es Unternehmen, Arbeitsabläufe zu koordinieren und
zu automatisieren, indem sie verantwortungsbewusste KI und die Exterro
Intelligence nutzt, um Erkenntnisse zu beschleunigen und messbare Zeit- und
Kosteneinsparungen zu erzielen.
?Durch die Teilnahme am AWS ISV Accelerate-Programm erweitern wir den Zugang
unserer Kunden zu unserer KI-gestützten Datenrisikomanagement-Plattform für
Unternehmen, die unsere Lösungen für eDiscovery und Dokumentenprüfung bis hin zu
Datenschutz, Sicherheit, Governance und digitaler Forensik umfasst", erklärte
Bruce Holbert, Senior Director, Channel Sales
(https://www.linkedin.com/company/135915/) bei Exterro.?Die Zusammenarbeit mit
AWS steht im Einklang mit unserem Engagement, strategische Partnerschaften
aufzubauen, die es unseren Kunden erleichtern, ihre Daten unabhängig von ihrem
Speicherort zu verwalten und zu schützen."
Das AWS ISV Accelerate-Programm bietet Exterro Unterstützung beim gemeinsamen
Vertrieb und Vorteile, um durch die Zusammenarbeit mit AWS-Vertriebsmitarbeitern
weltweit die Kundenanforderungen zu erfüllen. Co-Selling sorgt für bessere
Kundenergebnisse und gewährleistet das gegenseitige Engagement von AWS und
seinen Partnern.
Mitglieder des AWS ISV Accelerate-Programms müssen die höchsten Standards der
Branche erfüllen und sich einer umfassenden Bewertung unterziehen, um in das
Programm aufgenommen zu werden. Exterro hat an einer umfassenden Architektur-
und Sicherheitsprüfung teilgenommen, um die Qualität und das Design seiner
Lösungen sicherzustellen. Der Nachweis der Kundenzufriedenheit wurde ebenfalls
geprüft, um die Erfolge zu validieren, die Exterro-Kunden in verschiedenen
Branchen erzielt haben.
Die Lösungen von Exterro sind weltweit verfügbar. Weitere Informationen finden
Sie hier. (https://www.exterro.com/resources/product-briefs/review)
Über Exterro
Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer
umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und
Governance, sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern
macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell
Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern
präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen Compliance sicherstellen,
Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken
können. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen
mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen. Für weitere Informationen
besuchen Sie bitte www.exterro.com (http://www.exterro.com/)
Medienkontakt:
Anamika Dhirendrakumar
anamika.dhirendrakumar@exterro.com (mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)
Â°