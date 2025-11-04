DAX23.927 -0,9%Est505.654 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,82 -2,7%Nas23.544 -1,2%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,56 -0,4%Gold3.969 -0,8%
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX im Minus -- US-Börsen leichter -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag schwächer

04.11.25 16:08 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 166,30 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
144,00 EUR -1,40 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 166,30 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 162,21 USD. Bei 162,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 505.702 Alibaba-Aktien.

Bei einem Wert von 192,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,38 CNY aus.

Am 29.08.2025 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Alibaba am 13.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 49,44 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

