Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 166,30 USD ab.

Bei einem Wert von 192,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,38 CNY aus.

Am 29.08.2025 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,39 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Alibaba am 13.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 49,44 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

