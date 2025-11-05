Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Mittwochabend gestärkt
Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 165,18 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 165,18 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 166,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,36 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 726.351 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 16,64 Prozent wieder erreichen. Am 14.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 51,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,38 CNY.
Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 49,45 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.
Nachrichten zu Alibaba
Analysen zu Alibaba
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
