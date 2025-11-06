DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.196 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1547 +0,5%Öl63,39 -0,3%Gold3.988 +0,2%
Fokus auf Aktienkurs

Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend mit Kursplus

06.11.25 20:23 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend mit Kursplus

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 169,55 USD.

Die Alibaba-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 169,55 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 168,67 USD. Bisher wurden via New York 1.009.373 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 192,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Gewinne von 13,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 USD am 14.01.2025. Mit Abgaben von 52,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,38 CNY ausgeschüttet werden.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,57 USD, nach 1,39 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 33,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 49,45 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

