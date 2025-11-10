Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 164,66 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 164,66 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 164,66 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 167,61 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 261.877 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 17,01 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 USD ab. Abschläge von 51,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,23 CNY belaufen.

Alibaba gewährte am 29.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent auf 34,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2026 auf 49,45 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Frankreich droht mit Verbot von SHEIN

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus