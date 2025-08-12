UBS AG

Brenntag SE Neutral

12:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Zahlen des Chemikalienhändlers zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Diese hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Nicole Manion in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hinsichtlich des Ausblicks gebe es erhebliche Unsicherheiten./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

