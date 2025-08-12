Brenntag Aktie
Marktkap. 8,01 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Zahlen des Chemikalienhändlers zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Diese hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Nicole Manion in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hinsichtlich des Ausblicks gebe es erhebliche Unsicherheiten./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Brenntag Neutral
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
55,50 €
|Abst. Kursziel*:
0,90%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
53,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,78%
|
Analyst Name:
Nicole Manion
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
